ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için Tahran'da anma töreni düzenlendi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda hayatına kaybedenler için başkent Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde anma töreni düzenlendi.

Tahran'da, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşta hayatını kaybedenler için anma töreni gerçekleştirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törene İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yöneten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei başta olmak üzere çok sayıda askeri ve siyasi yetkili katıldı.

İran milli marşının okunmasıyla başlayan törende, savaş sırasında hayatına kaybedenler için Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Törende ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Törende ayrıca, 2024 yılında helikopter kazasında yaşamını yitiren İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da anıldı.