Tahran'da Hazreti Muhammed'in Doğum Yıldönümü Etkinliği

İran'ın başkenti Tahran'da Hazreti Muhammed'in doğum yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte binlerce kişi bir araya geldi. 'Sevgili İran' adıyla gerçekleştirilen festivale çocuklar ve gençler için özel etkinlikler ve müzik programları damga vurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla Hazreti Muhammed'in doğum yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tahran Belediyesi Kültür ve Sanat Kurumu tarafından Hazreti Muhammed'in doğum yıldönümü dolasıyla düzenlenen etkinlik, başkentin batısındaki Çitger Gölü'nde gerçekleştirildi.

Mevlid Kandili kapsamında "Sevgili İran" adıyla düzenlenen festivalde çocuklar ve gençler için özel etkinlikler sunuldu.

Işık gösterileri ve ilahilerle devam eden etkinlikte "Bin Def" adı verilen özel programda da ülkenin Kürdistan eyaleti başta olmak üzere çeşitli bölgelerinden gelen def sanatçıları, ilahiler ve etnik ritimlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Ülkenin farklı bölgelerinden etnik topluluklara ait bölgesel ürün stantlarına da ev sahipliği yapan etkinlik 12 Eylül'e kadar her akşam devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
