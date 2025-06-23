Tahran'da Evin Hapishanesi Dronla Vuruldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nin ana giriş kapısı dronla saldırıya uğradı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, MOSSAD saldırı ile ilgili görüntüleri paylaştı.

İran'ın başkenti Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin dronla vurulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Evin Hapishanesi'nin ana giriş kapısının saldırıya uğradığını duyurdu.

Saldırının dronla gerçekleştirildiği belirtilirken, konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi

İran'ı vuran "sığınak katili" 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu

Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı

İran'dan akaryakıt fiyatlarını altüst edecek hamle
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
Yılmaz Tunç'tan, Fatih Altaylı açıklaması: Kimse Cumhurbaşkanını tehdit etme hakkına sahip değildir

Fatih Altaylı tutuklandı, Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.