Tahran'da Evin Hapishanesi Dronla Vuruldu
İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nin ana giriş kapısı dronla saldırıya uğradı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, MOSSAD saldırı ile ilgili görüntüleri paylaştı.
İran'ın başkenti Tahran'da siyasi mahkumların tutulduğu Evin Hapishanesi'nin dronla vurulduğu bildirildi.
Fars Haber Ajansı, Evin Hapishanesi'nin ana giriş kapısının saldırıya uğradığını duyurdu.
Saldırının dronla gerçekleştirildiği belirtilirken, konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD, X sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel