Başkent Tahran'da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail aleyhine protesto yürüyüşü düzenlendi
İran'ın başkenti Tahran'da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından binlerce kişi, ABD ve İsrail aleyhine protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte İran yönetimine destek mesajları verildi ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı.
ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile ailesinin cenazelerinin de getirildiği yürüyüşün ardından Hatib ve ailesi için cenaze töreni düzenlendi.