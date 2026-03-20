Başkent Tahran'da cuma namazı sonrası ABD ve İsrail aleyhine protesto yürüyüşü düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından

ABD ve İsrail aleyhine protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tahran'da binlerce kişi, soğuk havaya rağmen cuma namazının ardından düzenlenen protesto yürüyüşüne katıldı.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atılan yürüyüşte İran yönetimine destek mesajları verildi.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde İran bayrakları ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile ailesinin cenazelerinin de getirildiği yürüyüşün ardından Hatib ve ailesi için cenaze töreni düzenlendi.