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Tahran'da bir evde meydana gelen gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti

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Tahran'da bir evde meydana gelen gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Rey kentinin Alain bölgesinde bir konutta meydana gelen gaz patlamasında 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Rey kentinin Alain bölgesinde bir konutta meydana gelen gaz patlamasında 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, patlamaya ilişkin açıklamada bulunan Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki, olayda 3'ü kadın 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Söz konusu olayda yaralanan 7 kişinin ise acil yardım ekiplerince hastanelere kaldırıldığını aktaran Meleki, patlamadan etkilenen kişilerin tamamının Pakistan vatandaşı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel

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