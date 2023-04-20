Tahran'da bayram öncesi çarşı ve pazarlar durgun

Yakın zamanda Nevruz Bayramı dolayısıyla 2 hafta tatil yapılan İran'da, yaklaşan Ramazan Bayramı ile çarşı ve pazarlarda küçük çaplı hareketlenmeler olsa da genel olarak durgunluk hakim.

Yakın zamanda Nevruz Bayramı dolayısıyla 2 hafta tatil yapılan İran'da, yaklaşan Ramazan Bayramı ile çarşı ve pazarlarda küçük çaplı hareketlenmeler olsa da genel olarak durgunluk hakim.

Başkent Tahran'daki çarşı ve pazarlarda halk fiyatların yüksek olmasından şikayet ederken esnaf ise satışların azlığından dert yanıyor.

Başkentteki Tahran Büyük Pazarı'nda bayram alışverişinin yaşandığı hareketli bir arife gününden çok sıradan bir gün görüntüsü dikkati çekiyor.

İnsanlar tezgahlara sadece bakmakla yetiniyor

Asıl hareketlilik ise pazarın önünde kurulan seyyar tezgahlarda yaşanıyor.

Alıcı ile satıcı arasında kısa süren diyalogları sonlandıran cümle ise genelde fiyat sorusuna verilen cevap oluyor. İnsanların büyük bir kısmı, yol boyunca kurulan tezgahlara sadece bakmakla yetiniyor.

Pazara yalnız gelen ebeveynler fazla bir pazarlığa girmezken yanında çocuğunu da getirenler tezgahlarda nispeten daha uzun vakit geçirip sıkı pazarlık yapıyor.

Asıl alışveriş Nevruz Bayramı öncesi yapıldı

Büyük Pazar'da kıyafet mağazası bulunan Ahmed Rızayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ülkede asıl alışveriş Nevruz Bayramı öncesi yapıldı. Nevruz ile Ramazan Bayramı arasındaki sürenin bu yıl kısa sürmesi nedeniyle de şu an çarşılara ilgi az." değerlendirmesinde bulundu.

Rızayi, enflasyon nedeniyle alım gücünün düştüğünü ayrıca fiyatların geçen yıla göre daha yüksek olmasının da satışların düşük olmasında payı bulunduğunu belirtti.

İsmini vermek istemeyen bir başka esnaf ise insanların alışveriş yapmak yerine döviz, altın veya araba almaya yöneldiğini bu nedenle çarşı ve pazarlarda satışların az olduğunu söyledi.

"Gördüğüm kadarıyla bir ay içinde fiyatlar epey değişmiş"

Gezmek için arkadaşları ile pazara geldiğini söyleyen Zeyneb Sefai, alışverişini Nevruz öncesinde yaptığını bugün sadece gezmek ve yeni şeyler görmek istediğini dile getirdi.

Sefai, "Karşıma beni çok etkileyecek bir şey çıkmadığı müddetçe mağazalara girmeyi düşünmüyorum. Gördüğüm kadarıyla bir ay içinde fiyatlar da epey değişmiş." diye konuştu.

Kızı ile bayram alışverişine geldiğini belirten Sare Mahmudi de alışverişin düşündüğü gibi geçmediğini, bazı şeyleri almaktan vazgeçtiğini ve kızına kıyafet alıp eve döneceğini belirtti.

Mahmudi, ikramlık ürünlerin fiyatlarının da yüksek olduğunu ifade ederek, "Bu nedene misafirlere ev yapımı yiyecekler ikram edeceğim." dedi.

Bayram önce hareketlilik geçen yıla göre az

Fiyatların yüksek olmasına rağmen bayram için alışveriş yapması gerektiğini kaydeden Receb Mirzayi ise özellikle çocukların bayramlarda sevindirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Pazar önünde tezgah açan İranlı satıcı Ali Haydari de bayram önce hareketlilik oluştuğunu ancak geçen yıla göre bunun az olduğunu ifade etti.

Haydari, fiyatların da yüksek olması nedeniyle müşterilerin Büyük Pazar'a girmek yerine cadde ve sokaklara kurulan seyyar tezgahlardan alışverişini yaptığını dile getirdi.