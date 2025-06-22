Tahran'da ABD ve İsrail'e Tepkiler Yükseliyor

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ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından Tahran'da büyük bir gösteri düzenlendi. İran halkı, savaşa karşı birlik olup ABD ve İsrail'e direneceklerini ifade etti.

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplananlar, İsrail'e saldırıların devam etmesini ve ABD'nin saldırılarına karşılık verilmesini istedi.

İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösterilerde, kalabalık gruplar ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e öfkelerini dile getirdi. Gösteriye, ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı görüldü.

ABD'nin tehdit ettiği İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan göstericiler, sık sık "Savaşacağız, öleceğiz, teslim olmayacağız" sloganları attı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da meydanda toplanan vatandaşların arasına katıldı. Katılımcılar, Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulundu.

Gösteriye katılanlar, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin saldırısını İran'ın egemenliğine doğrudan bir tehdit olarak nitelendirerek, bu saldırıya karşı ülkenin birlik içinde yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

"Halkın tamamı Rehber'in arkasındadır"

Azerbaycan Türkçesiyle konuşan öğretmen Zehra Muhtari, "Biz bugün buraya ABD ve İsrail'in bize hiçbir şey yapamayacağını söylemek için geldik. Halkın tamamı Rehber'in arkasındadır." dedi.

Üniversite öğrencisi Leyla Sadiki, İran'ın egemenliğine yönelik saldırılara karşılık verilmesini desteklediğini belirterek, "Biz İran'ın çocuklarıyız. Siyonistler, siz kaybediyorsunuz; İran zafer kazanacak. İran'ın büyük halkının Tel Aviv'in kapısını kıracağı günden korkun." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Fatma Yareni, "Buraya vatanım için, Rehber'im (İran lideri Hamaney) için geldim. ABD ve İsrail hiçbir şey yapamaz. Tamamen Silahlı Kuvvetlerimizin arkasındayız. Vurun, vurun, biz arkanızdayız." dedi.

Akademisyen Nilüfer Efşar, "Bu savaşı biz başlatmadık. Buraya bunu söylemek için geldim." görüşünü paylaştı.

İranlı yetkililerin savaş başlatmayacaklarını ancak ülkeye yönelik bir saldırıya karşılık vereceklerini ve bunu kendilerinin bitireceğini her zaman vurguladıklarını söyleyen Efşar, "Amerika bize saldırdığında, onlar için sert bir intikam olacaktır. İran halkının özel bir ruhu var. Yüksek ruh, yüksek askeri teçhizattan çok daha önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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