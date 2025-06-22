Tahran'da ABD ve İsrail'e Tepki Gösterisi

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ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısının ardından Tahran'da binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösterilerde ABD ve İsrail'e karşı propaganda yaptı. Göstericiler, ülkenin egemenliğine yönelik saldırılara karşılık verilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise yönelik saldırısının ardından, başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan Tahranlılar, İsrail'e saldırıların devam etmesini ve ABD'nin saldırılarına da karşılık verilmesini istedi.

İnkılap Meydanı'nda toplumun birçok kesiminden İranlının katıldığı gösterilerde, kalabalık gruplar ellerinde İran bayraklarıyla ABD ve İsrail'e öfkelerini dile getirdi.

Göstericiler, sık sık "Savaşacağız, öleceğiz, teslim olmayacağız" sloganları attı.

Gösteriye, bazı ailelerin çocuklarıyla birlikte katıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da daha sonra meydanda toplanan vatandaşların arasına katıldı.

Vatandaşların arasına giren Pezeşkiyan, bir süre meydandaki atmosferi yerinde takip etti.

Gösteriye katılan vatandaşlar, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, ABD'nin saldırısını İran'ın egemenliğine doğrudan bir tehdit olarak nitelendirerek, bu saldırıya karşı ülkenin birlik içinde yanıt vermesi gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan Türkçesiyle konuşan öğretmen Zehra Muhtari, "Biz bugün buraya ABD ve İsrail'in bize hiçbir şey yapamayacağını söylemek için geldik. Halkın tamamı Rehber'in (Hamaney) arkasındadır." dedi.

Üniversite öğrencisi Leyla Sadiki, İran'ın egemenliğine yönelik saldırılara karşılık verilmesini desteklediğini belirterek, "Biz İran'ın çocuklarıyız. Siyonistler, siz kaybediyorsunuz; İran zafer kazanacak. İran'ın büyük halkının Tel Aviv'in kapısını kıracağı günden korkun." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Fatma Yareni, "Buraya vatanım için, Rehber'im (Hamaney) için geldim. ABD ve İsrail hiçbir şey yapamaz. Tamamen Silahlı Kuvvetlerimizin arkasındayız. Vurun, vurun, biz arkanızdayız." dedi.

Ev kadını Nilüfer Efşar ise "Biz bu savaşı başlatmadık. Buraya bunu söylemek için geldim." dedi.

İranlı yetkililerin savaş başlatmayacaklarını ancak ülkeye yönelik bir saldırıya karşılık vereceklerini ve savaşı kendilerinin bitireceğini her zaman vurguladıklarını söyleyen Efşar, "Amerika bize saldırdı, onlardan sert bir intikam alacağız. İran halkının özel bir ruhu var. Yüksek ruh, yüksek askeri teçhizatlardan çok daha önemlidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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