Tahran'da ABD Üssüne Saldırıyı Kutlayan Konvoylar

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda vatandaş, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.

Şehir merkezinde ve ana caddelerde araç konvoyları oluşurken vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görüldü.

Özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, bazı araçlardan dev hoparlörlerle marşlar ve sloganlar yükseldi.

İran, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısına karşılık ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.