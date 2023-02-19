Tahran'da 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması başladı

İran'ın başkenti Tahran'da 39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması, 33 ülkeden 51 kişinin katılımıyla başladı.

"Güzel okuma", "hafızlık" ve "tertil" kategorilerinde bu yıl 39'uncusu gerçekleştirilen yarışmada, hafız Ubeydullah Bozduman hafızlık kategorisinde, hafız Halime Koçoğlu da tertil kategorisinde Türkiye'yi temsil ediyor.

39. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Yarışması Konseyi Sorumlusu Esğer Husrevi, yarışmaya ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Husrevi, yarışmanın iki adımdan oluştuğunu belirterek, ilk adımının 80 ülke temsilcilerinin katılımıyla ocak ayında ön eleme olarak gerçekleştirildiğini, şimdi ise ikinci adımı düzenlediklerini belirtti.

Yarışmada kadınlar ve erkekler dalında 33 ülkeden 51 kişinin mücadele ettiğini aktaran Husrevi, "Kadınlar dalında 19, erkekler dalında ise 32 kişi yarışıyor. Yarışma, güzel okuma, hafızlık ve tertil kategorilerinde yapılıyor. 3 gün boyunca sabah ve öğlen olmak üzere 2 oturum şeklinde devam edecek." ifadesini kullandı.

Husrevi, yarışmanın kapanış programının ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla çarşamba günü yapılacağını sözlerine ekledi.

Türkiye'yi "hafızlık" kategorisinde temsil eden Ubeydullah Bozduman, ön elemeyi geçtikten sonra İran'da yapılan finale katılmaya hak kazandıklarını kaydederek, "Ülkemizi inşallah hafızlık dalında temsil edeceğiz. Ülkemize güzel bir dereceyle dönmeyi Rabb'im nasip etsin. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i de hayatımızda yaşamayı ve uygulamayı Rabb'im cümlemize nasip etsin." diye konuştu.

Deprem nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını ifade eden Bozduman, "Rabb'im inşallah bizleri, İslam alemini ve bütün insanlığı böyle büyük felaketlerden depremlerden muhafaza eylesin." duasında bulundu.