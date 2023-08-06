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Tahran'da 3 Ruhsatsız Bina Çöktü: 3 Ölü, 5 Yaralı

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İran'ın başkenti Tahran'da ruhsatsız olduğu belirtilen 3 bina inşaatının çökmesi sonucu 2'si polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İnşaatların ruhsatsız olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da ruhsatsız olduğu belirtilen 3 bina inşaatının çökmesi sonucu 2'si polis memuru 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki olayla ilgili bilgi verdi.

Meleki, "Tahran'ın Helalzir Mahallesi'nde inşaatı süren 3 bina çöktü. Göçük altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralı çıkartıldı." dedi.

Tahran Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, inşaatların ruhsatsız olduğu, göçük altında kalarak hayatını kaybedenlerden 2 kişinin de inşaatı incelemeye giden polis memurları olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel

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