Tahran Büyükelçisi Örs'ten, depremdeki yardımlarından dolayı İran Kızılayına teşekkür ziyareti

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, gönderdikleri arama kurtarma ekibi ve yardımlardan dolayı İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Kahramanmaraş merkezli depremlerde, gönderdikleri arama kurtarma ekibi ve yardımlardan dolayı İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kurumun genel merkezinde gerçekleşen ziyarette, Kulivend'e çiçek ve plaket takdim eden Büyükelçi Örs, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İran'ın yaptığı yardımların anlamlı olduğunu ifade etti.

Ülkeden giden arama kurtarma ekiplerinin ilk andan itibaren bölgeye ulaşmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Örs, şöyle devam etti:

"Komşu, dost ve kardeş ülke İran'ın Türk devleti ve halkına gösterdiği yardım ve kadirşinaslık için ülkem ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. Depremin ilk saatinden itibaren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Kızılay Başkanının arayarak, acımızı paylaşmalarını unutmayacağız."

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend de iki ülkenin insani, kardeşlik ve komşuluk ilişkileri gereği, depremin ilk saatlerinden itibaren yardım için hazırlandıklarını anlattı.

Kızılay Başkanı, yardım ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi

Kullivend, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Depremi öğrendikleri ilk andan itibaren gerekli iletişimleri sağladıklarını belirten Kulivend, yardım ekiplerini bölgeye gönderdiklerini hatırlattı.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve acil yardım malzemeleri ile tam teçhizatlı ulaşan ilk ülkelerden olduklarını ifade eden Kulivend, "200'ü aşkın kişiden oluşan ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Tıbbi müdahale ekiplerimiz de İslahiye Devlet Hastanesinde yaralıları tedaviye başladı. Daha sonra İran ordusu da depremzedelere yardım için Adıyaman'da tam teşekküllü sahra hastanesi kurdu." diye konuştu.

Neredeyse her gün yardım uçağı kaldırdıklarını söyleyen Kulivend, "Günde 2 veya 3 bazen de 4 uçak yardım malzemesi gönderiyoruz. Çadır, halı, ısıtıcı, battaniye ve 72 saatlik gıda paketleri gönderdik. İran'ın Tıp Bilimleri Üniversiteleri de ilaç ve tıbbi malzemeleri gönderdi. Türkiye'de Kızılay, AFAD ve tüm yetkililerle çalışmalarda iyi bir koordinasyon kurduk." değerlendirmesinde bulundu.

Gönderdikleri ekiplerin çalışmaya devam ettiğini aktaran Kulivend, "İhtiyaçlar çerçevesinde ne zamana kadar orada olmamız gerekiyorsa kalacağız. Oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." dedi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, deprem bölgesine gönderdikleri ekipleri daha kolay iletişim sağlanması için Türkçe konuşulan Tebriz ve Erdebil'den seçtiklerini de sözlerine ekledi.