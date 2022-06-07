Tahran Belediyesi'ne siber saldırı - Haberler

İran'ın başkenti Tahran'da belediyenin internet siteleri ile belediye çalışanlarının kullandığı intranet sistemleri siber saldırıya uğradı.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, kendilerine "Devirene Kadar Ayaklanma" adını veren bilgisayar korsanları, 2 Haziran'da Tahran'da5 binden fazla güvenlik kamerası dahil belediyenin internet sistemlerine siber saldırıda bulunduğunu duyurdu.

Devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin ölüm yıl dönümü arifesinde gerçekleştirilen siber saldırıda Tahran Belediyesi'ne ait mobese kameralarına erişimin kesildiği ve belediyeye ait monitörlerde ülke yöneticileri aleyhinde görseller paylaşıldığı ve görsellerde ayrıca ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) liderleri Mesut ve Meryem Recevi hakkında da övgüde bulunan ifadeler yer aldığı görüldü.

Konuyla ilgili Tahran Belediyesi'ne bağlı Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yapılan açıklamada, belediyenin intranet sistemlerinin dışarıdan siber saldırılara uğradığı ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde konunun boyutlarının incelendiği aktarıldı.

Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, Belediye'nin internet sitesi, "Benim Tahranım" sistemi, Tahran'da belediyeye ait güvenlik kameraları ile metro bilet sistemi ve Tahran Belediyesi çalışanlarının kullandığı intranet sistemi siber saldırı sonrasında hizmeti durdurmuştu.

Tahran Kent Konseyi Başkanı Mehdi Çamran, bugünkü konsey oturumunda yaptığı konuşmada, bugün itibarıyla sistemlerin yeniden çalışmaya başlayacağını söyledi.

Çamran, "Belediye sistemlerinin hacklenmesi ve gerçekleşen siber saldırı, Mossad, münafıklar (HMÖ) ve tüm devrim karşıtları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin sistemlerine yönelik saldırılar devam edecek. Tüm yetkilileri dikkatli olmaları konusunda uyarmalıyız." ifadelerini kullandı.