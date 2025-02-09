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Tahran'a Yılın İlk Karı Yağdı

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İran'ın başkenti Tahran, yılın ilk kar yağışını deneyimledi. Gece başlayan yağış sabah saatlerinde kenti bembeyaz bir örtüyle kapladı, ancak günlük yaşamı da etkiledi. Tahranlılar karın keyfini çıkarırken, yetkililer yolda dikkatli olunması konusunda uyarılar yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'a yılın ilk karı yağarken gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde kenti bembeyaz bir örtüyle kapladı.

Özellikle Tahran'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı birkaç santimetreyi bulurken, bu yıl ilk kez şehir merkezine kadar inen kar yağışı, soğuk kış havasını hissettirdi.

Uzun süredir hava kirliliğiyle baş etmeye çalışan başkent sakinleri, park ve bahçelerde karın keyfini çıkardı. Tahranlılar, kar yağışının başlamasıyla birlikte sosyal medyada yoğun bir şekilde kar manzaralarını paylaştı.

Kar yağışı, sadece şehrin görsel manzarasını değiştirmekle kalmadı aynı zamanda günlük yaşamı da etkiledi. Bazı bölgelerde kar birikintileri nedeniyle sokaklarda yürüme güçlükleri yaşandı. Özellikle şehir merkezindeki yoğun trafikte araçların ilerlemekte zorluk yaşadığı gözlendi.

Karın daha yoğun yağdığı yüksek kesimlerde yetkililer sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulunurken kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Tahran Belediyesi, kar yağışının kentin birçok bölgesini etkisi altına aldığını ancak şu ana kadar ulaşımda önemli bir sorun yaşanmadığını duyurdu.

Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nda da kar kalınlığının 8 santimetreye ulaştığı fakat temizleme çalışmalarıyla birlikte uçak iniş-kalkışlarının planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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