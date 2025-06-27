Tahran'a Dönüş Trafigi Yoğunlaştı

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İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarının ardından, kent sakinlerinin kuzey bölgelerden geri dönüşleri sırasında trafik yoğunluğu oluştu. Tahran-Kuzey otoyolu ve Kerec-Çalus yolu, trafiğin akışını kontrol etmek amacıyla tek yönlü hale getirildi.

İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarının yoğunlaşması sonrası ülkenin kuzey bölgelerine giden kent sakinlerinin geri dönüşleri devam ediyor.

Ateşkes sonrası oluşan trafikte yoğunluğun önüne geçmek için Tahran ile kuzeydeki kentler arasındaki yollarda tüm şeritler başkente geliş için ayrıldı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Tahran-Kuzey otoyolu ile Kerec-Çalus yolunda trafik yine tek yönlü hale getirildi.

Ülkenin kuzeyinden Tahran'a yoğun dönüşlerin başlamasıyla birlikte Tahran-Kuzey otoyolu ve Kerec-Çalus yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.

Daha önce tatilleri fırsat bilen Tahranlıların yoğun olarak gittikleri ülkenin kuzey bölgelerinin trafiği kuzeye doğru akarken son 3 gündür trafik Tahran yönüne yoğunluklu olarak akıyor.

Trafik Polisi Müdürlüğü, söz konusu yolda oluşan yoğunluğu önlemek için yolun Keree ve Tahran'dan ülkenin kuzeyine gidiş yönlerini kapattı. Trafik kuzeyden Tahran'a doğru yoğun şekilde devam ediyor.

Trafiğin tamamen rahatlayana kadar bu uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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