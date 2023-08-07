Göreve geldiği günden bu yana vatandaşın rahatı ve konforu için sayısız projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelmeye devam ediyor.

Tahmazoğlu esnaf ve vatandaşla omuz omuza

GAZİANTEP - Göreve geldiği günden bu yana vatandaşın rahatı ve konforu için sayısız projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelmeye devam diyor.

Çeşitli programlar ve düzenlediği esnaf ziyaretleriyle halkın arasında yer almaya devam eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu ilçedeki vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

"Esnafımızın fikirlerini önemsiyoruz"

Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette, yaşanabilir ve huzurlu bir Şahinbey için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Genç, yaşlı tüm vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'in gelişmesinde esnafın çok önemli rol oynadığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana güler yüzlü, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile insan merkezli çalışmalar yaptık. Nasıl daha iyisini yaparız diye çalışıyoruz. Her türlü imkanı esnafımızın ve vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yaptığımız çalışmaları esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve yaşanabilir bir şehir adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan ilçemize hep birlikte katkı sunuyoruz" dedi.

Başkanımızdan memnunuz

Şahinbey'de yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını kaydeden esnaflar ise, "Kendisini aramızda görmek bizleri çok mutlu ediyor. Daha önceleri görmediğimiz hizmetleri başkanımızın döneminde gördük. Başkanımıza bizleri ziyaret ettiği için ve Şahinbey'e yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.