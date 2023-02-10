Tahliye talebinde bulunan depremzedeler TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 107 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 107 depremzedeyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Tahliye taleplerinin ardından Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen aralarında çocukların da bulunduğu 107 depremzede, kendilerini taşıyan uçağın limana iniş yapmasının ardından buradaki askeri personel tarafından karşılandı. ???????Araçlara bindirilen depremzedeler, desteklerinden dolayı kendilerine yardımcı olan askerlere teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Atatürk Havalimanı Kahramanmaraş İstanbul TSK Güncel Haberler

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