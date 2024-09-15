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Tahliye Olduktan İki Ay Sonra Hırsızlıkla Yakalandı

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Çorum'da 18 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 ay önce tahliye olan G.S., hırsızlık iddiasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

Çorum'da 18 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 ay önce tahliye olan kişi, 5 ayrı adresten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalandı.

Kent merkezinde Kale, Bahçelievler ve Gülabibey mahallelerindeki 5 adresten 22 Ağustos -14 Eylül tarihlerinde gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık şüphelisinin G.S. (37) olduğunu belirledi.

G.S'nin, Amasya'dan Çorum'a seyahat ettiği şehirlerarası otobüs, Çorum Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında durduruldu.

Aramada, G.S'nin üzerinden suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 240 lira para ile çalıntı cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise çok sayıda saat, çanta, kolye, küpe, bileklik, telefon, tablet, televizyon, ütü, dürbün, tespih, kadın iç çamaşırı gibi eşyalar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin 18 yıl hapiste kaldığı ve 2 ay önce tahliye olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam

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