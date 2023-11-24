Birbirlerini öldürmek üzere olan Tahir ve Mehmet, gerçekleri öğrenerek kardeş olduklarını fark ederler. Mehmet'in hatırladıklarıyla şüpheleri silinirken, Tahir'in bu gerçeği kabullenmesi zor olacaktır. Tahir ve Farah, Behnam'ın amcasıyla ilgili planını öğrenir ve Mahmodu'u hastaneden kaçırır. Bu durum Behnam'ı öfkelendirir ve Farah'a tehditler savurur. Farah'ın annesini kurtarabilmesi için babasını öldüren adamı iyileştirmek zorundadır.

Tahir ve Mehmet Kardeş Olduklarını Öğreniyor

Birbirlerini öldürmenin eşiğinde olan Tahir ve Mehmet nihayet kardeş olduklarını öğrenirler. Hatırladıklarıyla şüpheleri silinen Mehmet, Tahir'in kardeşi olduğuna emindir artık.

Ancak her şeyden habersiz olan Tahir'in bu gerçeği kabullenmesi daha zor olacaktır.

Behnam'ın amcasıyla ilgili planını öğrenen Tahir ve Farah, Mahmodu'u hastaneden kaçırır. Bunun üzerine Behnam öfkeden deliye döner ve Farah'a tehditte bulunur.

Farah'ın masumiyetini ispatlayıp annesini kurtarabilmesi için, babasını öldüren adamı bir an önce iyileştirmekten başka şansı yoktur.