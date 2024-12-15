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Tahir Korkmaz, AK Parti İlçe Teşkilatı ile Bir Araya Geldi

Tahir Korkmaz, AK Parti İlçe Teşkilatı ile Bir Araya Geldi
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Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, partisinin ilçe teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Sorunlarının çözümü için çaba göstereceklerini belirten Korkmaz, halkın yararına hizmet odaklı çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, partisinin ilçe teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Korkmaz, partilerinin tüm kademeleriyle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

Başarının birlik ve beraberlik içinde çalışmakla mümkün olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Sorumluluğumuzun farkındayız. İlçemizin derdiyle dertleniyor, sorunlarını çözmek için çaba gösteriyoruz. Kentimizin kalkınmasını istiyorsak dedikoduları, kaygıları bir yana bırakacağız. Hizmet odaklı çalışacağız. Siyasette dargınlık olmaz. İlçemizin yararına olan tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim."

Programa Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, Uzgörür Belediye Başkanı Ayettullah Gündoğdu, Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya, belediye meclis üyeleri ve eski belediye başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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