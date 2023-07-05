Tahir Elçi cinayeti davasının 7. duruşması başladı

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, 2015'te tarihi Dört Ayaklı Minare önünde basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesine ilişkin 3 polis memuru ile silahlı terör örgütü PKK mensubu firari bir kişinin yargılandığı davanın 7'nci duruşması Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu da duruşmaya gözlemci olarak katıldı.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minarenin, Sur olaylarında yaşanan çatışmalarda tahrip edilmesine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır ile olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin yargılandığı davanın 7'nci duruşması Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başladı.

AB DELEGASYONU GÖZLEMCİ OLARAK KATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapsi, Uğur Yakışır'ın; 2 polisi şehit etmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, Elçi'yi olası kastla öldürmekten 20 yıl, polis memuru S.T.'yi öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, izinsiz silah bulundurmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 45 yıl hapsi isteniyor.

Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekilleri, bazı sivil toplum örgütleri temsilcileri ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen baro başkanları ve avukatlar da duruşma salonunda yargılamayı takip ediyor. AB Türkiye Delegasyonu'ndan bir heyet de duruşmaya gözlemci olarak katıldı.