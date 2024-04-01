Tahir Büyükakın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tahir Büyükakın 477 bin 41, CHP adayı Atasoy Bilgin 299 bin 620 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 92,46 )

-Büyükakın'ın öz geçmişi

Tahir Büyükakın, 1969 yılında Kocaeli'nin Derince ilçesinde dünyaya geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi, İzmit Endüstri Meslek Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1992 yılında mezun oldu.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Büyükakın, 1995 ve 2001 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora yaptı.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Ana Bilim Dalının 2002 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. "Makro iktisat" bilim alanındaki çalışmaları ile 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın, ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırladı.

2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde danışman olarak görev alan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin Stratejik Planını hazırladı. 2007 yılı sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreter Yardımcısı, 2014 yılında Genel Sekreter olarak görev alan Büyükakın, 2017 yılında atandığı Bilecik Valiliğini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına kadar sürdürdü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Tahir Büyükakın, evli ve 3 çocuk babasıdır.