"Tahir Bey" filmi Londra'dan ödülle döndü - Haberler

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"Tahir Bey" filmi Londra'dan ödülle döndü

AA - Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel
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Erhan Yazıcıoğlu, Okan Bayülgen ve Tamer Karadağlı'nın rol aldığı "Mr. Nonexistent", Türkçe ismiyle "Tahir Bey" adlı kısa film, Londra Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

Erhan Yazıcıoğlu, Okan Bayülgen ve Tamer Karadağlı'nın rol aldığı "Mr. Nonexistent", Türkçe ismiyle "Tahir Bey" adlı kısa film, Londra Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Bora Severcan'ın yaptığı filmin yapımcılığını da Severcan'ın yanı sıra Alhan Yüksel ve Nur Kardeşler üstlendi.

Filme ilişkin açıklamada bulunan Severcan, "Tahir Bey" filmi fikrinin Kovid-19 salgını başında aklına geldiğini belirterek, birçok usta ismin, arkadaşlarının bu fikri hayata geçirmek için yardımcı olduğunu söyledi.

Severcan, "Tahir Bey" ile dünyanın her yerinde birçok festivale katıldıklarını, filmin kanser hastalığından karısını kaybeden Tahir Bey'in kendisinin de kanser olduğunu öğrenip verdiği yaşam ve varoluş mücadelesini anlattığını ifade etti.

Filmin biraz absürt bir dile sahip olduğuna işaret eden Bora Severcan, "İzleyiciler beğendi. Güzel bir kadroyla, güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi de uzun metraj üzerine çalışıyoruz." dedi.

Müzikleri Zeyno Karadağlı ve Recep Gül'e ait film, 24 ülkede gösterime girecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

Tamer Karadağlı, Film Festivali, Londra, Film, Güncel, Haberler

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