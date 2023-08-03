Tahinli Söke Pidesi Coğrafi İşaret Tesciliyle Koruma Altına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesine özgü lezzetlerden olan Tahinli Söke Pidesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Söke Ticaret Odası tarafından düzenlenen lansman toplantısında, tescillenen pidenin tadımı da yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesine özgü lezzetlerinden Tahinli Söke Pidesi de coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındı. Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılan 'Tahinli Söke Pidesi'nin tescil süreci tamamlandı.

Coğrafi işaret lansman toplantısı Söke'de büyük bir katılımla yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar; "Bir kentin, bir şehrin bulunduğumuz yaşadığımız mahallenin ortamın tanıtımının en güzel olduğu şey coğrafi işarettir. Türk Patent Kurumu'na başvurarak bu ürünümüzü markalaştırdık. Zamanında odamızın ve borsamızın da çok güzel çalışmaları oldu. Mesela ortak çalışmayla Söke Körüklü Çizmemizin de coğrafi işaretini aldık, o da Belediyemize tescillenmişti. Yine Sökemiz için çok meşhur olan tatlı Maya Ekmeğimiz Söke Ticaret Odamızın önceki dönem yönetiminin çalışmalarıyla marka olarak kazandırılmış bir üründür. Bizlerin yöresel yemeklerinden olan Şevketi Bostan'ada yöresel işaret almıştık. Son dönemde de bilindiği üzere Sökemizin Tahinli Pidesi'nin coğrafi işaretini aldık. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızda da hızlı bir şekilde yeni coğrafi işaretli ürünlerimizi tescil ettireceğiz. Aldığımız coğrafi işaretin Sökemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu noktada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ticaret Odası adına patent ve tescil çalışmalarını yürüten Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Fatma Neval Genç, yapılan çalışmanın süreci ile ilgili bilgiler verdi. Coğrafi işaretin kentlere özgü yöresel ürünlerin tanıtılması, geniş kitlelere aktarılması açısından çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Neval Genç, ürünlerin tanıtılmasıyla ilçe ekonomisi ve yerel esnafa katma değer sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar tescillenen Söke Pidesi'nin tadımını gerçekleştirdi.

Lansman toplantısına AK Parti Aydın Milletvekilleri, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı. - AYDIN