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Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl yüklü bir gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği kaydedildi.

AA / Sefa Şahin - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna Belize Güncel Haberler

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