Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında... Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı. Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı. AA / Kaan Bozdoğan - Güncel Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Türkiye Rusya Güncel Haberler

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