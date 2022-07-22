Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında...
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.
Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin belge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalandı.
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel