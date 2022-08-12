MSB: Tahıl sevkiyatında 2 gemi daha yola çıktı MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 2 geminin daha yola çıktığını açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 2 geminin daha yola çıktığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan Sormovsky isimli gemi Çernomorsk'tan Tekirdağ'a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı Star Laura isimli gemi de Yuzni'den İran'a gitmek üzere hareket etti" denildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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