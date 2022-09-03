Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü bir geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bölgedeki olumsuz hava durumu nedeniyle 9 gemi Ukrayna limanlarında hareket için bekliyor, bir gemi ise seyre çıktı.