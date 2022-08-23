Haberler ›› Güncel ›› Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.