MSB: Ukrayna'dan 9 gemi daha hareket etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabıhdan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 9 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.