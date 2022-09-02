Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 6 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı planlandığı şekilde sürüyor.
Bu kapsamda, bugün itibarıyla 6 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel