Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı planlandığı gibi devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel