Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 5 gemi daha hareket etti.
Ayrıca bugün 12 geminin denetlenmesi planlandı.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel