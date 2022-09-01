MSB: Tahıl sevkiyatında 5 gemi daha yola çıktı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 5 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; bugün, sabah saatlerinde tahıl yüklü 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti. Sevkiyatlar, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kontrolünde planlandığı gibi devam ediyor" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ukrayna Güncel Haberler

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