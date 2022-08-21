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MSB: "Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti"

MSB: 'Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti'

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Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan toplam 4 geminin hareket ettiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna'nın Çernomorsk limanından 2, Odessa'dan 1 ve Yuzni'den 1 olmak üzere toplam 4 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna'dan gelen 1 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesi gerçekleştirilecek" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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