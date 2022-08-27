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MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti

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MSB: Ukrayna limanlarından 3 gemi hareket etti

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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