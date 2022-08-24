Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu gemilerin Odessa Limanı'ndan sabah saatlerinde ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının planlandığı gibi devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel