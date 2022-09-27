Tahıl sevkiyatı kapsamında 9 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 9 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı emniyetli şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 9 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel