Tahıl sevkiyatı kapsamında 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 8 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 8 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel