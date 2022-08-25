MSB: Tahıl sevkiyatında 3 gemi daha yola çıktı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah itibarıyla Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan 2, Pivdennyi Limanı'ndan 1 olmak üzere toplam 3 gemi hareket etti. Ayrıca bugün Ukrayna'dan gelen 1 gemi ile Ukrayna'ya gidecek 5 geminin de denetlemesi yapılacak" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel