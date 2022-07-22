Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak Rus heyeti İstanbul'a geldi Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da aralarında bulunduğu Rus heyeti, özel uçakla İstanbul'a geldi. Tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katılacak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun da aralarında bulunduğu Rus heyeti, özel uçakla İstanbul'a geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareket eden özel uçak, saat 13.40'ta İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İnişin ardından VIP Terminali önüne yanaşan uçaktan inen Bakan Şoygu ile heyettekiler, daha sonra araçlarla havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla gerçekleştirilecek tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni, Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak. AA / Metin Yüksel Kaya - Güncel Güncel Haberler

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