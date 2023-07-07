Tahıl ambarı Konya Ovası'nda arpa hasadı başladı

ZMO Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz: "Şu anda da rekoltemiz güzel gidiyor, geçtiğimiz yılı aratmayan bir rekolte var"

KONYA Tahıl ambarı Konya Ovasında hububatta ilk olarak işlenen arpada hasat sezonu başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, geçen yıla oranla rekolte ve kalitenin aynı oranda olduğunu belirterek, "kış yağışlarını çok yağış alamadık ama bahar yağışlarımız çok iyiydi. Bahar döneminde yağan yağışlar, rekolteye büyük oranda etkisi oldu. Şu anda da rekoltemiz güzel gidiyor. Geçtiğimiz yılı aratmayan bir rekolte var" dedi. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında arpa hasadı başladı. Konya'da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovasında bahar sezonundaki yağışlar hububat ürünlerinde verim ve kalitenin artmasında bu yıl büyük rol aldı.

"Konya bölgesinde arpa hasatlarımız çok güzel geçiyor"

Hububat hasadının başladığını ve bereketli bir sezonun olacağını belirten Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da hasadımız başladı. İlk önce sezona arpa hasatlarıyla başlıyoruz. Arkasından buğday hasatlarımız geliyor. Şu anda arpalarımızda nemler dokuz ve onlara kadar düştü. Şu anda Konya bölgesinde arpa hasatlarımız çok güzel geçiyor. Çiftçilerimiz verimlerden çok memnun. Tabii kış yağışlarını çok yağış alamadık ama bahar yağışlarımız çok iyiydi. Bahar döneminde yağan yağışlar, rekolteye büyük oranda etkisi oldu. Şu anda da rekoltemiz güzel gidiyor. Geçtiğimiz yılı aratmayan bir rekolte var. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde herhangi bir afet yaşamadan hasatlarımızı tamamlarız" dedi.

"350 ile 400 kilo civarında kıraç alanlarda verim aldığımız yerler var"

Bahar yağışlarının ovada olumlu yönde etkilendiğini aktaran Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Konya bölgesinde kıraç alanlardaki verimlerimiz geçtiğimiz yıllara göre çok güzel. Yaklaşık olarak 350 ile 400 kilo civarında kıraç alanlarda verim aldığımız yerler var. Tabii yağışa bağlı yağışın olmadığı yerlerde daha düşük verimlerin alındığı bölgelerimiz de var. Sulu alanlarımızda herhangi bir problem yok. Bu alanlarda da 900 kiloya kadar 1 dekardan verimlerimiz çıkıyor. Bu da bu yıl için gayet iyi bir verim. İnşallah bu şekilde devam eder. Tabii bu verimler geçen yılı aratmıyor. Geçen yılki verimlerle aşağı yukarı aynı verimler çıkıyor. Geçen yıl kar yağışlarımız güzeldi. Bu sene kar yağmadı ama bahar yağışlarımız güzel. Bu da verimi doğrudan etkileyen unsurlardan biri şu anda geçen yılla aşağı yukarı aynı verimleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çiftçilerimizin fazla kurutmadan hasada girmeleri gerekiyor"

Çiftçilere hasat sezonu ile ilgili uyarıda bulunan Kırkgöz, "Tohumlarda dikkat etmeleri gereken çiftçilerimizin fazla kurutmadan hasada girmeleri gerekiyor. Çok fazla kuruttukları zaman bu sefer dane kayıpları dediğimiz biçerdöverde daha çok dane dökülmelerine neden oluyor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle arpa tohumlarında daha da fazla kurutmadan bir an önce hasatlarını yapmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çiftçiler ise bu yıl Nisan aylarında etkili olan yağışlar nedeniyle hasadı başlayan arpa tarlalarından alınan verimlerinden memnun olduklarını dile getirdi.