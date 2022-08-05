Tahıl almak için Ukrayna'ya giden gemi Kilyos'a demir attı(2) DENETİM BAŞLADITahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler başladı. DENETİM BAŞLADI Tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler başladı. 10 kişilik heyetin yapacağı denetimlerde geminin ambarları ve balast tankları kontrol edilecek. Önceki gemiye kıyasla bu gemide yapılan denetimin daha detaylı olması planlanıyor. Derya EVREN-Emre Can URAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, Demirören Haber Ajansı / Güncel Ukrayna Güncel Haberler

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