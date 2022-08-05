Tahıl almak için Ukrayna'ya giden gemi Kilyos'a demir attı(2) - Haberler

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Tahıl almak için Ukrayna'ya giden gemi Kilyos'a demir attı(2)

Tahıl almak için Ukrayna'ya giden gemi Kilyos'a demir attı(2)

DENETİM BAŞLADITahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler başladı.

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DENETİM BAŞLADI

Tahıl almak üzere Ukrayna'ya doğru yola çıkan Fulmar S isimli gemide denetimler başladı. 10 kişilik heyetin yapacağı denetimlerde geminin ambarları ve balast tankları kontrol edilecek. Önceki gemiye kıyasla bu gemide yapılan denetimin daha detaylı olması planlanıyor.

Derya EVREN-Emre Can URAN-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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