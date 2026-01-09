Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda alev alan tır söndürüldü
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda İran uyruklu bir tırda meydana gelen yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde akıyor.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü'nde yanan tır ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, TAG Otoyolu'nda Osmaniye yönünden gelen İran uyruklu A.B. idaresindeki 12 AB 521 plakalı tırın dorsesinde, Nurdağı Viyadüğü'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen tır nedeniyle yolda trafik tek şeritten kontrollü şekilde veriliyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel