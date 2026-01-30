TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar var
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar bulundu. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Doğu Gişeleri yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle aralarında otobüs, tır ve otomobillerin de bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel