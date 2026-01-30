Haberler

TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar var

Güncelleme:
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralılar bulundu. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Doğu Gişeleri yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle aralarında otobüs, tır ve otomobillerin de bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
