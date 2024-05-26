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TAG Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: 10 Ölü, 30 Yaralı

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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

AHMET ÜN

(MERSİN) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda  meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TAG Otoyolu'nun Yenice mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple şehirler arası yolcu otobüsü ile kamyon ve otomobillerin olduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk inceleme kazada 10 kişinin yaşamanı yitirdiğini, 30 kişinin ise yaralandığı belirledi.

Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Gaziantep Tarsus trafik Adana Yaşam Güncel Haberler

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