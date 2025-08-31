TAG Otoyolu’nda Yangın Korku Yarattı
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, Nurdağı ilçesi yakınlarında çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, otoyola ulaşmadan söndürüldü.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesinde otoban kenarında başlayan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi yakınlarında TAG Otoyolu'nun kenarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Otoyolun kenarındaki alevleri fark eden sürücüler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, yangını otoyola ulaşmadan söndürdü.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel