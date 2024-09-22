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TAG Otoyolu'nda Tur Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı

TAG Otoyolu'nda Tur Otobüsü Devrildi: 20 Yaralı
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Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arasındaki bölümünde tur otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

M.E.Ç. yönetimindeki 27 AZ 203 plakalı tur otobüsü Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel

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