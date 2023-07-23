TAG Otoyolu'nda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada, bir çekici otoyolda karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptıktan sonra otobüsün önüne düştü ve hayatını kaybetti. Polis, kazaya neden olan çekici sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, TAG Otoyolu Ceyhan- Adana istikameti Seyhan Park Alanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir çekici otoyolda karşıya geçmeye çalışan Gökhan Kılıç'a (33) çarptı. Çekici sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken, savrulan Kılıç ise Ahmet K. idaresindeki yolcu otobüsünün önüne düştü. Yaya Kılıç'a bir de otobüs çarptı. Hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya neden olan çekici sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA