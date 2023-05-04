TADİLAT YAPTIĞI BACA ÜZERİNE ÇÖKEN İŞÇİ ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tadilat çalışması yaptığı bacanın üzerine çökmesi sonucu inşaat işçisi Ayhan Karaduman (44) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Külah köyünde meydana geldi. Bir evde tadilat yapan inşaat işçisi Ayhan Karaduman'ın üzerine baca yıkıldı. Karaduman, moloz yığınlarının altında kaldı. Ayhan Karaduman'ı gören diğer işçiler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Karaduman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayhan Karaduman'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, konuyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)